Соавтор законопроекта об изоляции рунета стала заместителем главы Минкомсвязи

Сенатор Людмила Бокова назначена заместителем главы Минкомсвязи, распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

Бокова вместе с сенатором Андреем Клишасом указана автором об изоляции российского сегмента интернета, который Госдума приняла в апреле 2019 года. Также Бокова соавтор законопроекта об идентификации пользователей электронной почты и о возрастной маркировке видеоигр.

В Совете Федерации она занимает должность замглавы комитета по конституционному законодательству.