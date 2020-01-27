Соавтор законопроекта об изоляции рунета стала заместителем главы Минкомсвязи
Источник: Правительство РФ
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Сенатор Людмила Бокова назначена заместителем главы Минкомсвязи, распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.
Бокова вместе с сенатором Андреем Клишасом указана автором законопроекта об изоляции российского сегмента интернета, который Госдума приняла в апреле 2019 года. Также Бокова соавтор законопроекта об идентификации пользователей электронной почты и о возрастной маркировке видеоигр.
В Совете Федерации она занимает должность замглавы комитета по конституционному законодательству.