В Думу внесли законопроект о возрастной маркировке видеоигр
Источник: РБК
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Сенаторы Людмила Бокова, Александр Башкин, Елена Мизулина и Ахмат Салпагаров внесли в Госдуму законопроект, вводящий возрастные маркировки для видеоигр, в том числе онлайн-игр.
Документ предполагает распространение на игры действие закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Документ ссылается на данные Лиги безопасного интернета, которая мониторит Рунет с 2011 года. По ее информации, подростки — участники нападений в школах увлекались «видео- и компьютерными играми в жанре 3D-шутеров, в которых убийства максимально точно приближены к реальной действительности».
Сейчас в России требования о маркировке распространяются только на игры на материальных носителях.