В Думу внесли законопроект о возрастной маркировке видеоигр

Сенаторы Людмила Бокова, Александр Башкин, Елена Мизулина и Ахмат Салпагаров внесли в Госдуму законопроект, вводящий возрастные маркировки для видеоигр, в том числе онлайн-игр.

Документ предполагает распространение на игры действие закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Сейчас в России требования о маркировке распространяются только на игры на материальных носителях.