Обвиняемая по делу о превышении полномочий глава ростовского Минздрава вернется на работу

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, обвиняемая в превышении должностных полномочий, вернется на работу. Об этом ТАСС сообщил адвокат Павел Лапшов.

Быковская находится под домашним арестом с ноября 2019 года, 27 января истекает срок меры пресечения, 24 января суд его не продлил.

На работу министр собирается выйти 28 января, добавил Лапшов. Он ранее уточнял, что Быковская остается обвиняемой.

Как полагает следствие, Быковская на посту министра ограничивала конкуренцию на тендерах за право утилизировать медицинские отходы.