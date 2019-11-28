Главу ростовского Минздрава задержали из-за нарушений в госконтрактах

ФСБ задержала министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую, ее подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

По данным «Коммерсанта», речь идет о нарушениях при заключении госконтрактов на утилизацию опасных медицинских отходов в 2017-2018 годах.

Быковская, уточняет ТАСС, не единственный фигурант дела, ФСБ проводит обыски у высокопоставленных чиновников ростовского минздрава.