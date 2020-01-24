Путин назначил Мединского и Орешкина своими помощниками
Источник: Президент России
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Бывший министр культуры Владимир Мединский назначен помощником президента РФ. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
На такую же должность назначен бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Бывший вице-премьер РФ Дмитрий Козак стал заместителем руководителя администрации президента. Для этого назначения отдельным указом увеличено число заместителей главы АП с двух до трех.
Правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января — после послания президента Федеральному собранию, в ходе которого Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию.
Новым премьер-министром России стал Михаил Мишустин. 21 января он представил президенту новый состав правительства.