Численность населения России сократилась второй год подряд

Число жителей России в 2019 году уменьшилось на 35 тысяч человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на предварительные данные Росстата.

На 1 января 2020 года в России, согласно Росстату, жили 146 миллионов 745 тысяч человек, а годом ранее — 146 миллионов 780 тысяч.

Численность населения России сокращается второй год подряд: в 2018-м она снизилась на 99,7 тысячи человек, снижение произошло впервые за десять лет.

В предварительной оценке за 2019 год Росстат не приводит компоненты подсчета численности населения, уточняет РБК. В частности, нет данных о естественной убыли, за десять месяцев 2019 года она составила 259,6 тысячи человек.

РБК ранее сообщало, что по итогам всего года этот показатель станет самым высоким за 11 лет. Естественную убыль населения России фиксируют с 2016 года, пишет издание. Убыль не компенсируется миграционным приростом и ускоряется.