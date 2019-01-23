В России впервые за 10 лет сократилась численность населения

Население России за 2018 год сократилось на 86,7 тысячи человек, следует из опубликованных 23 января данных Росстата. В последний раз такое происходило в 2008 году.

На 1 января 2019 года в России жили 146 миллионов 793,7 тысячи человек, годом ранее — 146 миллионов 880,4 тысячи.

В декабре Росстат сообщал, что за 11 месяцев 2018 года естественная убыль населения составила более 180 тысяч человек, а миграционный прирост — чуть менее 102 тысяч.