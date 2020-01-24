Болгария вышлет двух российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже

Два сотрудника посольства России в Болгарии объявлены персонами нон грата. Соответствующие официальные ноты российскому послу вручили в МИД Болгарии, сообщило диппредставительство в фейсбуке.

В сообщении отмечается, что послу не представили доказательств противоправной деятельности дипломатов. Однако они покинут Болгарию в указанные в нотах сроки (какие, не уточняется).

Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер, заявило посольство.

24 января прокуратура Болгарии заявил о подозрениях в шпионаже против двух российских дипломатов — первого секретаря консульского отдела посольства РФ и сотрудника торгового представительства РФ. В соответствии с Венской конвенцией уголовное производство против них остановили, так как они имеют дипломатическую неприкосновенность.

В октябре 2019 года прокуратура Болгарии уже сообщала о подозрениях в шпионаже против первого секретаря посольства России (всего в посольстве семь первых секретарей). Он был выслан из страны, в ответ Россия выслала из Москвы болгарского дипломата.