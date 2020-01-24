Адвокат рассказала о тайной экстрадиции россиянина Винника во Францию

Гражданин России Александр Винник, обвиняемый в мошенничестве в сфере компьютерной информации, экстрадирован из Греции во Францию. Об этом в фейсбуке сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.

По ее данным, россиянин находится в парижской больнице Hotel Dieu, но защитники не могут с ним связаться.

Александра Винника задержали в Греции в июле 2017 года. Его экстрадиции добивались три страны: США, Франция и Россия.

В США Винника подозревают в причастности к отмыванию более 4 миллиардов долларов на бирже криптовалюты, во Франции — к отмыванию денег и вымогательстве, в России — в хищении 600 тысяч рублей.