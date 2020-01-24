Адвокат рассказала о тайной экстрадиции россиянина Винника во Францию
Источник: Зои Константопулу
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Гражданин России Александр Винник, обвиняемый в мошенничестве в сфере компьютерной информации, экстрадирован из Греции во Францию. Об этом в фейсбуке сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
По ее данным, россиянин находится в парижской больнице Hotel Dieu, но защитники не могут с ним связаться.
«Очевидно, что мы говорим о похищении, а не об экстрадиции человека».
Александра Винника задержали в Греции в июле 2017 года. Его экстрадиции добивались три страны: США, Франция и Россия.
В США Винника подозревают в причастности к отмыванию более 4 миллиардов долларов на бирже криптовалюты, во Франции — к отмыванию денег и вымогательстве, в России — в хищении 600 тысяч рублей.