Tilda извинилась за блокировку сайта о «ростовском деле»
Представители конструктора сайтов Tilda принесли извинения за временную блокировку страницы, посвященной «ростовскому делу». Об этом сообщили ее авторы в своем телеграм-канале.
Директор по развитию клиентского опыта Tilda Ирина Смирнова признала, что служба модерации превысила свои полномочия — модераторы должны были не блокировать сайт, а попросить владельцев отключить функцию «Потоки» для новостей, которую по правилам сервиса нельзя использовать при публикации общественно-политической информации.
«Мы считаем, что на этом конфликт с сервисом исчерпан… Тем не менее мы сообщили представителю „Тильды“, что продолжим использовать платформу только в том случае, если они разработают понятные и прозрачные правила и протоколы работы с подобными ситуациями».
О блокировке сайта о «ростовском деле» стало известно 17 января. Тогда же на блокировку своего сайта на платформе Tilda пожаловалась активистка Ольга Мисик. В сервисе заявили, что это произошло из-за того, что правила Tilda ограничивают публикацию политических материалов.