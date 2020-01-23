Tilda извинилась за блокировку сайта о «ростовском деле»

Представители конструктора сайтов принесли извинения за временную блокировку страницы, посвященной . Об этом сообщили ее авторы в своем телеграм-канале.

Директор по развитию клиентского опыта Tilda Ирина Смирнова признала, что служба модерации превысила свои полномочия — модераторы должны были не блокировать сайт, а попросить владельцев отключить функцию «Потоки» для новостей, которую по правилам сервиса нельзя использовать при публикации общественно-политической информации.

О блокировке сайта о «ростовском деле» стало известно 17 января. Тогда же на блокировку своего сайта на платформе Tilda пожаловалась активистка Ольга Мисик. В сервисе заявили, что это произошло из-за того, что правила Tilda ограничивают публикацию политических материалов.