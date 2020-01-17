Конструктор сайтов Tilda заблокировал сайт, посвященный делу о массовых беспорядках в день «революции» 5 ноября 2017 года

Конструктор сайтов Tilda заблокировал созданный на его платформе сайт, посвященный активистам, осужденным в Ростове-на-Дону по делу о . Об этом создатели сайта сообщили «МБХ медиа».

По словам авторов сайта, их не уведомили о закрытии заранее; позже в Tilda им заявили, что платформа предназначена для бизнес-проектов и что сайт был закрыт «в связи с размещением в нем политически направленной информации». Авторы сайта отметили, что Tilda восстановила его работоспособность на время, чтобы они смогли скачать оттуда архивные данные.

Позже о блокировке своего сайта на платформе Tilda также сообщила активистка Ольга Мисик. По ее словам, он был сделан для студенческой курсовой работы и содержал информацию, связанную с «московским делом».

Tilda Publishing — одна из наиболее популярных в России платформ для создания сайтов. В 2019 году она получила Премию Рунета в номинации «Технологии и инновации».

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