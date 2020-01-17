Конструктор сайтов Tilda предложил пользователям писать о политике на других платформах

Представители конструктора сайтов объяснили, что сайт, посвященный , и страница активистки Ольги Мисик были временно заблокированы, поскольку правила платформы ограничивают публикацию политических материалов.

В сообщении Tilda Publishing сказано, что сайт о «ростовском деле» был заблокирован в течение часа. Его разблокировали после того, как создатели сайта обратились в Tilda. Сайт Мисик был заблокирован до Нового года, причем активистка не обращалась к сервису из-за этого. Ее страницу также разблокировали.

Представители Tilda подчеркнули, что предоставляют платформу для создания бизнес-сайтов. «Ограничение на публикацию политических материалов всегда было в нашем пользовательском соглашении», — отметили они. Ограничение ввели, поскольку из-за блокировки сайта, который, к примеру, опубликовал призывы к насилию, «могут пострадать сотни тысяч пользователей».

«Если вы создаете сайт, содержащий контент, который призывает к каким-то политическим действиям, выражает политическую позицию, лучше выбрать другую платформу — Tilda не единственный конструктор сайтов», — заявили в сервисе. Там отметили, что не всегда блокируют политические сайты, если их «делают адекватные люди и контент не призывает к агрессии и насилию».