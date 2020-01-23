Российские кинокритики назвали лучшим фильмом года «Дылду» Кантемира Балагова

Российская гильдия киноведов и кинокритиков назвала лучшим фильмом «Дылду» Кантемира Балагова, сообщает ТАСС. Церемония вручения премий «Белый слон», присуждаемых гильдией, прошла вечером 22 января.

«Дылда» также была отмечена призами за лучшую режиссерскую, операторскую работу и лучшую работу художника.

В номинации «Лучшая главная мужская роль» награды получили Алексей Агранович за фильм «Юморист» и Алексей Вертков за «Воскресенье». Лучшей актрисой, сыгравшей главную роль, стала Елена Сусанина в фильме «Керосин». «Керосин» также удостоен призов за сценарий и лучшую музыку.

«Дылда» Кантемира Балагова в 2019 году получила две награды Каннского фестиваля и была выдвинута от России на «Оскар», однако не попала в финальный список претендентов на премию Американской киноакадемии.