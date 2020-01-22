Все думские фракции поддержат законопроект о поправках в Конституцию

Фракция КПРФ поддержала законопроект президента РФ о поправках в Конституцию. Как сообщил «Интерфаксу» источник во фракции, компартия приняла решение проголосовать за поправки в первом чтении.

Ранее в поддержку законопроекта высказались фракции «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России».

Владимир Путин выступил с предложением внести поправки в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. Среди них — закрепление размера МРОТ и индексации пенсий, ужесточение требований к кандидатам в президенты России, положение о Госсовете и изменение численности судей Конституционного суда.

Через три рабочих дня — 20 января законопроект с поправками был внесен на рассмотрение Госдумы. Предполагается, что первое чтение законопроекта с поправками в Конституцию пройдет в Госдуме 23 января, второе чтение планируется провести в феврале.