В США зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса из Китая

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) объявил о первом в стране случае заражения неизвестным вирусом из Китая.

Пациент находится в штате Вашингтон. 15 января он вернулся из китайского города Ухань, почувствовал недомогание и обратился к медикам. Анализы показали у него пневмонию, вызванную новым типом коронавируса. По данным AP, врачи оценивают состояние пациента как хорошее.

Специалисты CDC вылетят в штат Вашингтон, чтобы проверить, не заразился ли кто-то еще. Ведомство подчеркнуло, что готовилось к проникновению вируса в США несколько недель.

Неизвестный вирус был обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Он способен передаваться от человека к человеку. От него умерли шесть человек, общее число заболевших приблизилось к 300.

Вызванную вирусом пневмонию диагностировали в Таиланде, Японии и Южной Корее. Северная Корея из-за вируса временно закроет доступ в страну для всех иностранных туристов. В российских аэропортах усилен досмотр приезжих из Китая.

22 января ВОЗ должна решить, является ли новый вирус чрезвычайной ситуацией международного значения.