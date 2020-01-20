ВОЗ созвала заседание чрезвычайного комитета из-за неизвестного вируса в Китае
Источник: Всемирная организация здравоохранения
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус созвал заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщается в твиттере ВОЗ.
Заседание пройдет 22 января. Чрезвычайный комитет должен определить, является ли вспышка пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения. Также комитет должен выработать рекомендации по борьбе с вирусом.
Неизвестный вирус был обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. От вируса умерли три человека, общее число заболевших превышает 200 человек. Вирус начали диагностировать не только в Китае, но и в Таиланде, Японии и Южной Корее.