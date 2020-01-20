В Китае от неизвестного вируса погиб третий человек. Общее число заболевших превысило 200 человек
Источник: BBC News
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Число погибших от неизвестного вируса в китайском городе Ухань возросло до трех человек, сообщает «Би-би-си».
За минувшие выходные власти Китая выявили еще 139 случаев заражения новым вирусом. Помимо Уханя, инфицированные также обнаружены в Пекине и Шэньчжэне. Кроме того, вирус диагностирован у двух человек в Таиланде и еще у двух в Японии и Южной Корее.
Таким образом, общее число заболевших к настоящему времени превышает 200 человек.
Неизвестный вирус был обнаружен в Китае после вспышки пневмонии в городе Ухань в декабре 2019 года. Первый пациент, у которого обнаружили вирус, умер 9 января. При этом точная причина его смерти неясна — у него также диагностировали опухоль брюшной полости и хроническое заболевание печени.