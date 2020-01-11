В Китае умер первый человек, заразившийся ранее неизвестным вирусом

61-летний мужчина умер 9 января в китайском городе Ухань от пневмонии после вспышки ранее неизвестного вируса, сообщает Reuters со ссылкой на врачей.

До конца неясно, стал ли вирус причиной смерти мужчины. До обнаружения вируса у мужчины диагностировали опухоль брюшной полости и хроническое заболевание печени.

Вспышка неизвестного вируса произошла в Китае в декабре. Всего вирус обнаружили у 41 человека, семеро из них находятся в критическом состоянии. Многие из заразившихся были продавцами или покупателями на рынке морепродуктов.

У еще 739 человек, контактировавших с больными, а также у медиков не выявлены симптомы заражения. С 3 января новых случаев заражения не обнаружено.

Лабораторные тесты, проведенные в Китае, показали, что речь может идти о новом типе . Роспотребнадзор сообщил 10 января, что пока рано говорить, насколько он опасен, поскольку нет данных о природных резервуарах коронавируса и о том, что он передается от человека к человеку.

Всемирная организация здравоохранения не считает необходимым ограничивать международные поездки и торговлю из-за вспышки вируса.