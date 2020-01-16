В Японии подтвердили первый случай заражения неизвестным вирусом из Китая

30-летний уроженец Китая, проживающий в Японии, заразился неизвестным вирусом после того, как посетил китайский город Ухань, где в декабре произошла вспышка пневмонии, вызванная новым коронавирусом.

Как сообщает Kyodo News со ссылкой на Минздрав Японии, это первый подобный случай, подтвержденный в Японии в ходе лабораторного исследования.

Житель префектуры Канагава, расположенной к югу от Токио, почувствовал недомогание 3 января, когда находился в Ухани. Спустя три дня он вернулся в Японию, где 10 января был госпитализирован с симптомами кашля и жара. 15 января мужчину выписали из больницы.

Никто из родственников мужчины или медиков, лечивших его, не заболел.

После вспышки пневмонии с неизвестным возбудителем, произошедшей в Ухани в декабре 2019 года, неизвестный коронавирус обнаружили у 41 человека в Китае. Кроме того, его диагностировали у одной женщины в Таиланде, прилетевшей туда из Ухани.

9 января умер первый пациент, у которого обнаружили вирус, при этом точная причина его смерти неясна — у него также диагностировали опухоль брюшной полости и хроническое заболевание печени.