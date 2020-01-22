«Самой власти тоже нужны честные выборы». Артисты, ученые и правозащитники потребовали изменить избирательные законы

Правозащитники, ученые и деятели культуры выпустили открытое письмо, в котором призвали внести изменения в избирательное законодательство и, в частности, отменить или пересмотреть . Обращение, адресованное гражданам России, опубликовано в блоге правозащитника Льва Пономарева на сайте «Эха Москвы».

Авторы обращения призвали провести честные выборы в Госдуму в 2021 году, чтобы парламент стал «полноценным органом власти, пользующимся доверием и уважением российских граждан». Они раскритиковали отказ в регистрации независимых кандидатов на выборах в Госдуму и Мосгордуму, а также давление на избирателей.

Письмо подписали 35 человек. Среди них — актриса Лия Ахеджакова, художник-мультипликатор Гарри Бардин, член-корреспондент РАН Александр Белавин, писатель Дмитрий Быков, сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц, журналист Николай Сванидзе.