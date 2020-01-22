Бывший вице-премьер Максим Акимов, который в правительстве Дмитрия Медведева курировал связь, возглавит «Почту России». Об этом РБК сообщили три источника в окружении Акимова.

Акимову предлагали стать губернатором Калужской области, сообщало издание, но он отказался. О назначении Акимова руководителем «Почты» также знают источники The Bell и ТАСС.

Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова, по данным источников РБК в новом правительстве, станет главой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

Скворцова займет место Михаила Мурашко, которого 21 января назначили главой Минздрава.

Представитель «Почты России» сообщил РБК, что у организации нет данных о назначении Акимова, у самого бывшего чиновника получить комментарий не удалось.

Действующий глава «Почты» Николай Подгузов занимает должность с 2017 года, контракт с ним заключили до 2024 года. Претензий к работе Подгузова «практически не было», пишет РБК. Руководителя «Почты» назначает совет директоров, издание отмечает, что большинство в нем представляет интересы государства.

Предыдущий состав правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушел в отставку 15 января 2020 года, новый состав сформировали 21 января.