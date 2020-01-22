Новым главой ингушского центра «Э» вместо убитого Ибрагима Эльджаркиева стал его младший брат
Главой Центра по противодействию экстремизму (центра «Э») МВД Ингушетии вместо убитого Ибрагима Эльджаркиева стал его младший брат Ислам Эльджаркиев. Об этом сообщили источники изданий «Ингушетия» и «Кавказский узел», а также агентства «Интерфакс».
По словам собеседника «Ингушетии», приказ о назначении Ислама Эльджаркиева уже подписан, новый начальник приступил к своим обязанностям. Официально его представят 24 января на заседании коллегии МВД Ингушетии, рассказал собеседник «Интерфакса».
Раньше Ислам Эльджаркиев работать в службе собственной безопасности МВД Ингушетии. Он младше Ибрагима Эльджаркиева на два года.
Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед, работавший врачом, были застрелены в ноябре 2019 года в Москве. Преступник выстрелил в них не меньше десяти раз.
В декабре суд арестовал девятерых подозреваемых по делу об убийстве Эльджаркиевых. Предполагаемый исполнитель преступления Курейш Картоев находится в розыске.
Возможным мотивом убийства Ибрагима Эльджаркиева называли месть религиозной общины баталхаджинцев, считавшей главу центра «Э» причастным к убийству их лидера Ибрагима Белхароева.