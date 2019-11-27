Арестованы двое предполагаемых соучастников убийства главы ингушского центра «Э». Исполнитель преступления находится в бегах

Басманный суд Москвы арестовал двух выходцев из Ингушетии, обвиняемых в причастности к убийству начальника ингушского центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Арестованных зовут Гелани Костоев и Ахмед Арапиев, их арестовали еще 7 и 22 ноября соответственно. Обоих обвиняют в убийстве двух и более лиц, а также незаконном ношении оружия. По информации «Коммерсанта», Костоев был водителем машины, на которой предполагаемый убийца Курейш Картоев приехал на место преступления. Арапиева издание называет помощником Картоева.

«Коммерсант» также пишет, что в Ингушетии задержаны двое дальних родственников Картоева, которых в тоже планируют доставить в Москву и арестовать.

Ранее о задержании четверых человек по делу об убийстве Эльджаркиева сообщили «Известия» и РЕН ТВ. По словам источника «Известий», дело раскрыто, мотивом преступления стала кровная месть. Все фигуранты связаны узами родства и состоят в религиозной общине . Они считали Эльджаркиева причастным к нераскрытому убийству их родственника и лидера Ибрагима Белхароева в 2018 году.

Предполагаемый убийца Картоев до сих пор находится в бегах, он арестован заочно. По информации «Коммерсанта», Картоева ищут в Чечне, по данным «Известий» — в Турции.