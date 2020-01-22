Иван Голунов потребовал извинений от государства
Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов потребовал официальных извинений от имени государства за незаконное уголовное преследование. Как сообщил «МБХ медиа» его адвокат Сергей Бадамшин, соответствующая жалоба подана на имя нового генпрокурора России Игоря Краснова.
В документе отмечается, что у журналиста есть право на реабилитацию, согласно которому ему должны принести извинения в письменной форме не позднее одного месяца со дня постановления о прекращении уголовного преследования. Этого так и не было сделано.
«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства», — говорится в жалобе.