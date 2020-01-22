Иван Голунов потребовал извинений от государства

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов потребовал официальных извинений от имени государства за . Как сообщил «МБХ медиа» его адвокат Сергей Бадамшин, соответствующая жалоба подана на имя нового генпрокурора России Игоря Краснова.

В документе отмечается, что у журналиста есть право на реабилитацию, согласно которому ему должны принести извинения в письменной форме не позднее одного месяца со дня постановления о прекращении уголовного преследования. Этого так и не было сделано.