Совет Федерации назначил Игоря Краснова генпрокурором РФ
Источник: Интерфакс
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Члены Совета Федерации проголосовали за назначение Игоря Краснова на должность генерального прокурора РФ.
Ранее на пленарном заседании сенаторы также освободили от этой должности Юрия Чайку.
Кандидатуру Краснова внес на рассмотрение Совфеда президент РФ Владимир Путин. Ранее Краснов занимал должность замглавы Следственного комитета.
Юрий Чайка, занимавший пост генпрокурора 14 лет, станет полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.