Житель приморского поселка получил условный срок по делу «Свидетелей Иеговы»

Суд в Приморском крае приговорил 54-летнего жителя поселка Раздольное к условному сроку по обвинению в создании местной организации «Свидетелей Иеговы». Об этом сообщает СК.

«Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в общественной организации сроком на 5 лет с ограничением свободы сроком на 1 год, наказание в виде лишения свободы считается условным сроком на 5 лет», — сказано в релизе ведомства.

Как передает «Русская служба Би-би-си», речь идет о Григории Бубнове. По образованию он инженер, «в поселке он работал дворником и „получал благодарности от населения“», сообщает издание со ссылкой на религиозную организацию.

По версии Следственного комитета, Бубнов «созывал массовые собрания, организовывал вступления, распространял литературу экстремистского содержания, осуществлял проповедническую деятельность».

Сами иеговисты пишут, что Бубнов получил шесть лет условно. Как сообщала «Медиазона», прокуратура просила семь лет колонии.

Верховный суд в 2017 году признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил их деятельность в России. Президент РФ Владимир Путин называл преследование верующих «чушью», однако последователи организации по-прежнему получают в том числе реальные сроки.