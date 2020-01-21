«Ведомости»: Мединский станет помощником президента по культуре

Владимир Мединский после отставки с должности министра культуры станет помощником президента России. Об этом сообщают «Ведомости» и РБК со ссылкой на источники.

По информации «Ведомостей», Мединский станет помощником по культуре. У него будут широкие полномочия, и он сохранит влияние на культурную сферу, рассказал один из собеседников издания.

Он сравнил будущий статус Мединского с положением Андрея Белоусова, который был помощником Владимира Путина по экономическим вопросам, а сейчас назначен первым вице-премьером.

На данный момент помощника по культуре у президента нет. Его советником по культуре является Владимир Толстой.

21 января премьер-министр России Михаил Мишустин представил новый состав правительства. Должность министра культуры в нем заняла Ольга Любимова, до этого возглавлявшая департамент кинематографии Минкульта.