Уроженка Чечни пожаловалась на «изгнание джинна» транквилизаторами. Таким образом родственники боролись с ее гомосексуальностью

Уроженка Чечни Аминат Лорсанова заявила, что подвергалась в Грозном насилию со стороны родственников, которые боролись с ее гомосексуальностью. Об этом пишет «Кавказский узел».

По словам Лорсановой, родственники пригласили к ней специалиста по «изгнанию джиннов». Он избивал ее палкой, читая Коран, а родственники связывали ее и насильно вкалывали транквилизаторы.

В апреле 2019 года Лорсановой удалось уехать из Чечни, теперь она добивается от СК уголовного преследования своих родственников.

Вопрос преследования ЛГБТ-людей в Чечне впервые привлек широкое общественное внимание в 2017 году после публикаций в «Новой газете» о том, что в регионе массово задерживают мужчин по подозрению в гомосексуальности, а потом подвергают пыткам в секретных тюрьмах.

Власти Чечни отрицают преследование геев и существование секретных тюрем.