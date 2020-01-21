Уроженка Чечни пожаловалась на «изгнание джинна» транквилизаторами. Таким образом родственники боролись с ее гомосексуальностью
Уроженка Чечни Аминат Лорсанова заявила, что подвергалась в Грозном насилию со стороны родственников, которые боролись с ее гомосексуальностью. Об этом пишет «Кавказский узел».
По словам Лорсановой, родственники пригласили к ней специалиста по «изгнанию джиннов». Он избивал ее палкой, читая Коран, а родственники связывали ее и насильно вкалывали транквилизаторы.
В апреле 2019 года Лорсановой удалось уехать из Чечни, теперь она добивается от СК уголовного преследования своих родственников.
Практика «изгнания джиннов» из представителей ЛГБТ-сообщества распространена не только в Чечне, но и в чеченских семьях, проживающих за пределами республики, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» член Российской ЛГБТ-сети Вероника Лапина. «Если поведение человека не соответствует неотрадиционалистской морали, повсеместно насаждаемой в Чечне, то объявляется, что таким человеком завладели джины. Изгнание джинов в Чечне применяется не только в форме альтернативной медицины, но и через квазимедицинские центры — такие, как Клиника пограничных состояний», — отметила Лапина.
Вопрос преследования ЛГБТ-людей в Чечне впервые привлек широкое общественное внимание в 2017 году после публикаций в «Новой газете» о том, что в регионе массово задерживают мужчин по подозрению в гомосексуальности, а потом подвергают пыткам в секретных тюрьмах.
Власти Чечни отрицают преследование геев и существование секретных тюрем.