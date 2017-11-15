Чеченское телевидение анонсировало «сенсационное расследование» про беженца, открыто рассказавшего о своей гомосексуальности. Сам беженец пропал

Республиканская государственная телерадиокомпания «Грозный» 14 ноября анонсировала «сенсационное расследование»: бежавший в Германию житель Чечни Мовсар Эскерханов, в сентябре 2017 года открыто заявивший, что он гей, извиняется перед властями Чечни и жителями республики. Эскерханов находился в ФРГ с 2013 года и пытался получить политическое убежище, но получал отказы — поэтому ему грозила депортация. В телерадиокомпании «Медузе» сообщили, что сюжет выйдет в период с 20 по 26 ноября; где находится сам Эскерханов, неизвестно.

Мужчина, который не женится

Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» 14 ноября анонсировала в инстаграме «сенсационное расследование». В коротком ролике беженец из Чечни Мовсар Эскерханов, открыто заявивший о своей гомосексуальности в интервью журналу Time, приносит извинения властям Чечни. «Русская служба Би-Би-Си» сообщила, что тот же анонс ЧГТРК «Грозный» показал в своем эфире накануне, 13 ноября. «Я прошу прощения у жителей Чечни, руководства Чечни, чеченцев, проживающих на Северном Кавказе и в Европе», — говорит Эскерханов корреспонденту «Грозного».

В конце сентября 2017 года американский журнал Time опубликовал рассказ о нем. Находившийся в немецком лагере для беженцев Эскерханов заявил репортеру Саймону Шустеру, что в начале 2010-х годов пытался с помощью объявления продать почку, поскольку находился в тяжелом финансовом положении. В это время он жил в Чечне. Эскерханову пришло много писем, и он начал переписываться с одним из отправителей; постепенно переписка переросла в интимную. Летом 2011-го Эскерханов отправился на встречу с автором сообщений. Там его схватили несколько мужчин, вывезли в лес и вынудили на камеру рассказать о своей сексуальной ориентации. После этого Эскерханов уехал из республики, однако в том же году вновь вернулся — к заболевшей мачехе (Эскерханов называет ее матерью). Он рассказал, что жил в республике на «полуподпольном положении», а в 2013-м опять уехал — и с тех пор пытался получить политическое убежище в Германии. Ему дважды отказывали; в сентябре 2017-го Эскерханову грозила депортация. «Все, что я рассказываю вам, я могу сказать в лицо хоть Путину; мне уже все равно», — говорил Эскерханов, который отмечал, что думает о самоубийстве.

Эскерханов — первый чеченец, открыто назвавший себя геем в общении с журналистами. О преследовании, пытках и убийствах геев в Чечне 1 апреля 2017 года первой рассказала «Новая газета». После этого в нескольких СМИ, в том числе в «Медузе», были опубликованы рассказы гомосексуалов, бежавших из республики, но все они были анонимными. В течение 2017-го десятки чеченских геев получили убежище в разных странах Европы и в Канаде. Чеченские власти многократно и категорично говорили, что в республике «нет геев» — и преследовать за это некого.

В переписке с «Медузой», которая состоялась в конце сентября, Эскерханов рассказал некоторые детали своей биографии: в 2007 году он поступил в Чеченский государственный университет на русско-вайнахское отделение филологического факультета, с третьего курса учился заочно. В начале 2010-х годов был осужден по одной из уголовных статей, связанной с участием в незаконном вооруженном формировании (Эскерханова, по его словам, только оштрафовали). Из-за судимости он не мог попасть на работу, поэтому и «решился тайно продать почку». Человек, с которым он переписывался, по словам мужчины, оказался сотрудником полиции. »[Он] рассказал о себе, долго клялся, что поможет, что у него нет семьи, что в Москве есть фирма, и [я] поверил этому уроду и открыл свою душу. Я попросил у него деньги, без интимных отношений; он клялся — если я пойду на первое свидание, даст мне деньги», — так об этой истории писал Эскерханов «Медузе». Он подтвердил, что поймавшие его летом 2011 года люди заставили признаться на камеру, что он гей.

Несмотря на то, что журналу Time Эскерханов говорил, что жил в республике с 2011 по 2013 годы «полуподпольно», «Медузе» он рассказал, что в 2012-м устроился на работу в департамент культуры правительства Чечни, а спустя некоторое время «начал зарабатывать достаточно хорошие деньги». Однако через несколько месяцев был вынужден написать заявление об увольнении, поскольку «донесли до начальства, что среди сотрудников [есть] гей-мужчина».

29 июня 2013-го Эскерханов уехал из Чечни; по его словам, это было связано с давлением, которое родственники оказывали на его престарелую мачеху: «Даже мои племянники перестали общаться с [ней]. Они говорили: «Пока это мразь [Эскерханов] с ней, мы порог [за] не пойдем, [чтобы] ее навестить»». По словам мужчины, родственники и знакомые рассказали его мачехе о гомосексуальности пасынка «очень вульгарными словами», говорили, что от него «надо избавиться»; из-за этого Эскерханов «боялся кушать», полагая, что еда может быть отравлена.

Мовсар Эскерханов и его приемная мать из личного архива Мовсара Эскерханова

«Но она верила в меня, и никогда, ни разу ни словом, ни руками не ударила — один Господь свидетель. Мать меня всегда поддерживала, она не поняла, что это — «гомосексуализм». Она всегда спрашивала, что означает слово «гей», и чтобы не ранить ее чувства, [я] объяснял, что это мужчина, который не хочет жениться, — рассказывал «Медузе» Эскерханов. — Это мужчина, у которого нет детей и не будет. Не мог же я сказать: «Мама, прости, [последние] 17 лет я люблю мужиков. Моя старая мама пожертвовала собой ради того, [чтобы] меня спасти. Она продала двухкомнатную квартиру, и дала деньги на паспорт, на дорогу, я уехал».

В сентябре 2017-го он говорил, что в Чечню возвращаться не собирается, а если ему не дадут убежище, то на родине получат «его труп, но не его душу».

Мужчина, который не лечится

4 ноября республиканская телерадиокомпания «Грозный» выпустила 20-минутный «специальный репортаж» о Мовсаре Эскерханове. Съемочная группа телеканала приехала к мачехе и ее дочери, Хаве Эскерхановой. Хава сообщила телеканалу, что Мовсар хорошо учился в университете, и они были рады, что в семье наконец-то появилась опора, но позже до нее дошли слухи, что ее приемный брат «ненормальный» и имеет странные «наклонности». Еще позже, по словам женщины, Эскерханов начал мучить мачеху — просить у нее деньги, срываться на нее и кричать.

Закадровый голос сотрудника телеканала в репортаже говорил, что мужчина «пустил по миру» приемную семью, «заставил продать дом в Ачхой-Мартане, квартиру в Грозном». Мачеха Мовсара Эскерахнова в сюжете говорит одну фразу: «Пусть Бог заберет его, я из-за него задолжала, так много должна была выплачивать долги». В телевизионном сюжете говорится, что женщина не хочет общаться с журналистами, «потому что стыдно смотреть людям в глаза».

В сюжете цитируют видеоролики, которые Эскерханов делал, находясь в Германии, и выкладывал их на ютьюб в созданный им канал «ЧеченВидео». На них молодой человек экспрессивно обещает, что его обидчиков настигнет возмездие, когда у него появятся «деньги, слава, власть». Сотрудники телеканала показали ролики доктору медицинских наук, профессору Ставропольского государственного университета, психотерапевту Игорю Боеву, который в марте 2017 года при содействии фонда имени Кадырова открыл в Грозном медицинскую клинику. «У него личностная патология, — заявил профессор. — Он, скорее всего, ». В конце ролика сотрудники «Грозного» называют Эскерханова «не совсем здоровым» и просто «больным» человеком.

8 ноября в ответ на материал «Грозного» Эскерханов опубликовал на ютьюбе видеообращение, в котором заявил (гораздо спокойнее, чем в предыдущих роликах), что действительно обращался в Германии за медицинской помощью, не пояснив, за какой именно; кроме того, он повторил детали своей биографии, рассказанные в разговорах с корреспондентами Time и «Медузы». О том, что он гей, Эскерханов прямо не говорил.

В анонсе «Грозного», вышедшем 14 ноября, Эскерханов вновь назван «душевнобольным человеком». Он разговаривает со «собственным корреспондентом» «Грозного» в Германии, сидя в парке и натянув на голову капюшон толстовки. В основном в этом анонсе говорит корреспондент — на русском языке он долго спрашивает, кто платил Эскерханову за то, чтобы он оговаривал себя и власти республики. Эскерханов же в этом ролике в ответ произносит только короткие извинения — на чеченском языке.

Мужчина, который передумал

Главный редактор информационных программ «Грозного» Рузана Веселаева сообщила «Медузе», что сюжет, посвященный Эскерханову, скорее всего, выйдет на неделе с 20 по 26 ноября и пока находится на монтаже. «Один только разговор с Эскерхановым занял два часа», — сказала она. Веселаева отметила, что Эскерханов сам связался с сотрудником «Грозного» в Германии Бесланом Дадаевым (в анонсе назван «собственным корреспондентом в Германии»; по словам редактора, Дадаев живет в ФРГ и помогает телеканалу «как стрингер») — и выступил инициатором разговора.

Руководитель немецко-кавказского культурного центра Эккехард Маас, помогавший Эскерханову получить вид на жительство в Германии, рассказал «Русской службе Би-Би-Си», что к нему обращался человек, пытавшийся найти телефон чеченского беженца. «Ко мне пришел один человек, сказал, что он журналист, сказал, что хочет сделать что-то для чеченских СМИ. Я ответил: «Номер я вам не дам, но ему передам вашу просьбу». Затем они созвонились, о том, что они встретились, я не знал», — заявил Маас.

«Медузе» не удалось связаться с Мовсаром Эскерхановым: его телефон отключен, он не отвечает на сообщения в фейсбуке; вся информация из его профиля удалена.

Оба анонса предстоящего сюжета лайкнул в инстаграме глава Чечни Рамзан Кадыров. Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов в разговоре с «Медузой» заявил, что ему неизвестно, кто такой Мовсар Эскерханов. «У нас есть информация, заслуживающая доверия и не вызывающая никакого сомнения, что какие-то организации и группы, имеющие связи с иностранными организациями, неоднократно предпринимали попытки найти в Чечне лиц, которые согласились бы за определенные большие суммы заявить, что они имеют некую ориентацию, и которые попросили бы [политическое] убежище [за границей], — заявил Каримов. — Этот человек [Мовсар Эскерханов], видимо — не могу утверждать, — попал в эту сеть и, наверное, осознал, что допустил ошибку».

На вопрос о том, будет ли угрожать Эскерханову опасность, если он вернется в Чечню, Каримов ответил: «Есть такое выражение: «искать волосок в яичном желтке при неразбитом яйце». Ряд наших отечественных изданий занимаются именно этим. В Чечне абсолютно безопасно. Если кто-то совершил правонарушение, он отвечает по единым для РФ законам в соответствии с Конституцией».