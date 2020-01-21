Принц Гарри и Меган Маркл заявили о преследовании со стороны папарацци в Канаде

Принц Гарри и его жена Меган Маркл пригрозили судом папарацци, которые начали преследовать их в Канаде. Об этом пишут Sky News и BBC со ссылкой на юристов пары.

Предупреждение последовало после того, как в прессе появились фотографии Меган Маркл во время ее прогулки с сыном Арчи в парке на острове Ванкувер. Юристы заявили, что фото были сделаны без согласия герцогини Сассекской, а фотографы прятались в кустах.

Кроме того, по словам юристов, папарацци постоянно дежурят возле дома герцога и герцогини Сассекских на острове Ванкувер, пытаясь сфотографировать супругов.

После того, как в 1997 году погибла принцесса Диана, которую перед автокатастрофой преследовали папарацци, британские таблоиды взяли на себя неформальные обязательства не публиковать снимки членов королевской семьи, сделанные папарацци. Впоследствии эти обязательства иногда нарушались.

Принц Гарри и Меган Маркл несколько лет критиковали британскую бульварную прессу за вмешательство в их частную жизнь и распространение клеветы. Осенью 2019 года пара подала в суд на таблоиды The Sun, Daily Mirror и Mail on Sunday.

В январе 2020 года Гарри и Меган объявили, что сложат с себя обязанности членов королевской семьи, будут жить попеременно в Великобритании и Северной Америке, а также стремиться к финансовой независимости. Пару лишат государственного финансирования и перестанут называть королевскими высочествами.

В середине января Меган Маркл улетела в Канаду и поселилась на острове Ванкувер. Через 10 дней за ней последовал и принц Гарри.