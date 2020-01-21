Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов. Его приостановили из-за прекращения поставок российской нефти

Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил о возобновлении экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, сообщает агентство БЕЛТА.

«Приостановка отменена. Хотя мы пока не вышли на те объемы экспорта, которые прописывались нами в бизнес-плане. Но сам экспорт у нас не под запретом», — сказал Рыбаков.

Он добавил, что Белоруссия продолжает искать альтернативу российской нефти. «Не буду анонсировать, но есть уже практически готовые контракты», — сказал Рыбаков, не уточнив, с какими странами они заключены.

Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что страна должна закупать в России только 30-40% от требуемого объема нефти. «Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину… Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника», — заметил Лукашенко.

В 2019 году Россия поставила в Белоруссию 17,6 миллиона тонн нефти. По данным «Белнефтехима», в условиях налогового маневра цена российской нефти для Белорусии составила около 80% от мировой.

В конце декабря Минск и Москва не смогли заключить контракты на поставку нефти на 2020 год из-за . В январе Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию, экспорт белорусских нефтепродуктов был приостановлен.

Александр Лукашенко поручил правительству найти альтернативу российской нефти. 21 января «Белнефтехим» заявил о покупке небольшой партии сырья в Норвегии.