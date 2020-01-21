Apple отказалась от идеи сквозного шифрования в iCloud

Apple передумала давать пользователям iPhone возможность шифровать данные, которые хранятся в iCloud, сообщили Reuters пять знакомых с ситуацией источников.

Это произошло после жалоб ФБР, что такой шаг навредит расследованиям.

Apple уведомила Бюро о планах внедрить сквозное шифрование в облако два года назад. Этому предшествовал спор спецслужбы и компании во время расследования теракта в Сан-Бернардино, где в 2016 году Сиад Фарук убил 14 человек. ФБР требовала от Apple дать доступ к зашифрованной информации на айфоне нападавшего.

Корпорация отказалась это делать, а Бюро в итоге взломало смартфон с помощью частной компании. По данным Reuters, Apple сообщило ФБР, что предложит пользователям сквозное шифрование данных. Это означает, что у компании не будет ключа расшифровки, поэтому передавать данные властям она не сможет даже по решению суда.

После обсуждения этого плана с агентами ФБР в частном порядке Apple от него отказалась, уверяют источники Reuters.

Основатель Telegram Павел Дуров после публикации Reuters назвал iCloud инструментом слежки. «Приложения, которые хранят ваши приватные сообщения в нем (такие как WhatsApp), тоже часть проблемы», — написал он в своем телеграм-канале.

О проблеме сотрудничества Apple и спецслужб вспомнили после того, как 14 января генпрокурор США Уильям Барр обвинил корпорацию в том, что она не предоставила существенных данных для расследования теракта на военной базе в Пенсаколе.

Среди прочего, Барр призвал компанию разблокировать два айфона, принадлежавших курсанту из Саудовской Аравии, который устроил на базе стрельбу. Как пишет Reuters, Apple передала ФБР резервную копию iCloud нападавшего.