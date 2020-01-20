Володин пообещал не вносить поправки в Конституцию «бегом». От предложения Путина до законопроекта в Госдуме прошло три рабочих дня

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о поправках в Конституцию, внесенный в парламент, будет рассмотрен «вдумчиво, ответственно, с участием экспертов, рабочей группы».

«Никто не планирует [вносить поправку в Конституцию] „бегом“, к каким-то срокам», — цитирует Володина РИА Новости.

Одновременно спикер Госдумы призвал не затягивать и не «забюрокрачивать» рассмотрение поправок в нижней палате парламента.

Поправки в Конституцию были предложены президентом РФ Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию 15 января, через три рабочих дня — 20 января законопроект с поправками был внесен на рассмотрение Госдумы.

Предполагается, что первое чтение законопроекта с поправками в Конституцию пройдет в Госдуме 23 января, второе чтение планируется провести в феврале.

Среди поправок закрепление размера МРОТ и индексации пенсий, ужесточения требований к кандидатам в президенты России и изменение численности судей Конституционного суда.