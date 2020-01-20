Актрису Наталью Бочкареву оштрафовали на 30 тысяч рублей за хранение кокаина. Уголовное дело против нее прекращено

Преображенский суд Москвы назначил актрисе Наталье Бочкаревой 30 тысяч рублей за хранение 0,68 граммов кокаина. Уголовное дело против нее прекращено, сообщает «МБХ Медиа».

Бочкарева в суде признала себя виновной. Представитель следствия указал, что актриса загладила вину «путем перевода средств в благотворительный ».

Наталья Бочкарева, наиболее известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», была задержана в сентябре 2019 года. При себе у нее нашли кокаин (сама актриса это отрицала).

Против Бочкаревой было возбуждено дело о хранении наркотиков, ей грозило до трех лет лишения свободы. В январе следствие попросило прекратить уголовное дело и назначить актрисе судебный штраф.