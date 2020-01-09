Следствие попросило прекратить дело о хранении наркотиков против актрисы из сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой

Следствие попросило прекратить уголовное дело о хранении наркотиков, возбужденное в отношении актрисы Натальи Бочкаревой, сыгравшей в сериале «Счастливы вместе», сообщили РИА Новости в пресс-службе Преображенского суда Москвы.

Органы предварительного следствия, заявили в пресс-службе, просят назначить Бочкаревой наказание в виде судебного штрафа.

Дата заседания, на котором будет рассмотрено ходатайство о прекращении дела, пока не назначена.

В конце сентября появились сообщения, что Бочкарева задержана в Москве с наркотиками. Ее, по данным СМИ, остановили инспекторы ДПС, которым она передала 0,69 грамма кокаина. Актриса и ее пресс-служба отрицали задержание. В октябре Бочкареву лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения и оштрафовали на 30 тысяч рублей.