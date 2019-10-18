Актриса из сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева лишилась водительских прав из-за отказа пройти проверку на наркотики
Источник: РИА Новости
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Актриса Наталья Бочкарева лишена водительских прав на 1 год и 8 месяцев за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.
Кроме того, мировой судья, рассматривавший составленный на Бочкареву административный протокол, оштрафовал актрису на 30 тысяч рублей.
Самая известная роль Натальи Бочкаревой — Даша Букина в сериале «Счастливы вместе».
В конце сентября появились сообщения, что Бочкарева задержана в Москве с наркотиками. Ее, по данным СМИ, остановили инспекторы ДПС, которым она передала 0,69 грамма кокаина. Актриса и ее пресс-служба отрицали задержание.