Актриса из сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева лишилась водительских прав из-за отказа пройти проверку на наркотики

Актриса Наталья Бочкарева лишена водительских прав на 1 год и 8 месяцев за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

Кроме того, мировой судья, рассматривавший составленный на Бочкареву административный протокол, оштрафовал актрису на 30 тысяч рублей.

Самая известная роль Натальи Бочкаревой — Даша Букина в сериале «Счастливы вместе».

В конце сентября появились сообщения, что Бочкарева задержана в Москве с наркотиками. Ее, по данным СМИ, остановили инспекторы ДПС, которым она передала 0,69 грамма кокаина. Актриса и ее пресс-служба отрицали задержание.