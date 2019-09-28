Актриса из сериала «Счастливы вместе» опровергла сообщения о ее задержании с наркотиками
Источник: РЕН ТВ
Требует подтверждения
Обновление. Актриса Наталья Бочкарева опровергла информацию о том, что ее задержали с наркотиками. «Скажу честно, узнала по телефонному звонку, что появилась в интернете такая информация. Это вранье, лукавство», — сказала она изданию «360».
В Москве задержана актриса Наталья Бочкарева, исполнительница роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе». Как сообщает РЕН ТВ, полицейские нашли у нее наркотики.
По данным телеканала, актрису задержали сотрудники ДПС. В ответ на вопрос полицейских она подтвердила, что у нее есть наркотики. Бочкарева передала им 0,69 грамма кокаина.
Возбуждено уголовное дело, в квартире Бочкаревой прошел обыск, во время которого не нашли запрещенных веществ. Актрису освободили под подписку о невыезде.
Телеграм-канал 112 опубликовал видео, на котором, по его утверждению, снято задержание Бочкаревой.