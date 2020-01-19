Макгрегор одержал первую после проигрыша Нурмагомедову победу

Ирландский боец Конор Макгрегор победил американца Дональда Серроне в поединке на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

Макгрегор отправил Серроне в нокаут на 40-й секунде, это первая победа ирландца после проигрыша россиянину Хабибу Нурмагомедову в октябре 2018 года.

В марте 2019 года Макгрегор объявлял об окончании спортивной карьеры. Тогда же стало известно, что в отношении бойца ведется расследование о сексуальном насилии. Однако вскоре Макгрегор заявил, что вернется в профессиональный спорт.