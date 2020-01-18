У здания администрации президента прошли пикеты против изменений в Конституцию. Задержаны активисты SERB, мешавшие протестующим

Возле здания администрации президента в центре Москвы днем 18 января проходят одиночные пикеты против изменений в конституцию. В акции принимают участие несколько человек, которые по очереди сменяют друг друга.

На акцию также пришли активисты прокремлевского движения SERB, которые вступили в конфликт с ее участниками. Двух активистов SERB задержала полиция, после того как они порвали плакаты протестующих

О намерении внести значительные изменения в Конституцию заявил 15 января в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин. Он, в частности, предложил ограничить применение международного права, а также ужесточить требования к кандидатам в президенты.

Для подготовки изменений в Конституцию Путин создал специальную рабочую группу, куда вошли политики и общественные деятели.