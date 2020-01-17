Депутаты от «Единой России» внесли законопроект о ликвидации партий за иностранное финансирование

Обновление: Законопроект отозван.

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предусматривающий ликвидацию политических партий за получение финансирования из-за рубежа. Авторы документа — депутаты от «Единой России» Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко и Валентин Суббот.

В российском законодательстве уже есть запрет на финансирование политических партий из-за рубежа. Однако ликвидация партии за нарушение этого запрета пока не предусмотрена, что и хотят исправить авторы законопроекта. «Это не только тот случай, когда, например, деньги безналом пришли — это легко отследить, а даже при наличном финансировании», — пояснил ТАСС Марченко.

Также в законопроекте предлагается ликвидировать партии за нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Необходимость законопроекта его авторы в пояснительной записке объясняют «активной антироссийской пропагандой, ведущейся членами российских оппозиционных партий за рубежом, дискредитирующими государственные символы РФ в лице ее государственного режима и органов публичной власти».

В пояснительной записке упоминается партия «Яблоко» и сбор средств на избирательную кампанию Алексея Навального.

Действующее российское законодательство запрещает политическим партиям получать финансирование от иностранных государств, компаний или граждан, а также от российских юридических лиц с иностранным участием, если доля иностранного участия в их уставном капитале превышает 30%, международных общественных организаций и НКО, получавших финансирование от иностранных государств или российских юридических лиц с иностранным участием. Полученные из таких источников средства партии должны вернуть обратно, в противном случае им грозит штраф.