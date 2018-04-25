Навальный собрал на выдвижение в президенты 373 миллиона рублей. 91 миллион ему пожертвовали биткоинами

Леонид Волков
12:22, 25 апреля 2018
Надежный источник

С декабря 2016 по апрель 2018 года Алексей Навальный собрал на свою кампанию по выдвижению в президенты России почти 373 миллиона рублей. Об этом говорится в финансовом отчете кампании Навального, который опубликовал глава предвыборного штаба политика Леонид Волков.

Штаб собирал деньги с помощью нескольких платежных инструментов, в том число биткоин-кошельков; через них поступило более 91 миллиона рублей. Всего на кампанию Навального пожертвовали деньги более 100 тысяч человек, средняя сумма перевода составила 1500 рублей.

Общие расходы кампании достигли 368 миллионов рублей. Из этой суммы более 150 миллионов потрачено на зарплаты сотрудников в штабах Навального в разных городах России; около 90 миллионов было израсходовано на политическую деятельность, в том числе на агитационные материалы и массовые мероприятия.

Поступления на кампанию Навального превысили расходы примерно на 5 миллионов рублей. Волков сообщил, что около половины этой суммы заморожено на счетах ликвидированного фонда «Пятое время года». «Их судьба нам непонятна, поскольку ликвидация была проведена вне любых законных процедур», — заявил Волков. Остальные 2,5 миллиона, исходя из его слов, планируется направить на уплату налогов.

Алексей Навальный объявил об участии в выборах президента России в декабре 2016 года. В том же месяце стартовала кампания по сбору средств на его избирательную кампанию. В конце 2017 года Центризбирком отказался допустить Навального на выборы из-за его судимости по делу «Кировлеса». Политику не удалось обжаловать это решение в суде.
Навальный призвал своих сторонников бойкотировать выборы и провел акции протеста в поддержку бойкота. 28 января в России состоялась «забастовка избирателей»; по оценке МВД, в ней участвовали около 4700 человек из разных городов страны. Были задержаны более 370 участников акций, почти 120 из них получили штрафы или административные аресты.
Президентские выборы в России прошли 18 марта. Первое место на них занял действующий президент Владимир Путин, набрав рекордные 76,6% голосов. За него проголосовали 56,2 миллиона человек.
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