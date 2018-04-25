Навальный собрал на выдвижение в президенты 373 миллиона рублей. 91 миллион ему пожертвовали биткоинами

С декабря 2016 по апрель 2018 года Алексей Навальный собрал на свою кампанию по выдвижению в президенты России почти 373 миллиона рублей. Об этом говорится в финансовом отчете кампании Навального, который опубликовал глава предвыборного штаба политика Леонид Волков.

Штаб собирал деньги с помощью нескольких платежных инструментов, в том число биткоин-кошельков; через них поступило более 91 миллиона рублей. Всего на кампанию Навального пожертвовали деньги более 100 тысяч человек, средняя сумма перевода составила 1500 рублей.

Общие расходы кампании достигли 368 миллионов рублей. Из этой суммы более 150 миллионов потрачено на зарплаты сотрудников в штабах Навального в разных городах России; около 90 миллионов было израсходовано на политическую деятельность, в том числе на агитационные материалы и массовые мероприятия.

Поступления на кампанию Навального превысили расходы примерно на 5 миллионов рублей. Волков сообщил, что около половины этой суммы заморожено на счетах ликвидированного . «Их судьба нам непонятна, поскольку ликвидация была проведена вне любых законных процедур», — заявил Волков. Остальные 2,5 миллиона, исходя из его слов, планируется направить на уплату налогов.