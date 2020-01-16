ВШЭ решила запретить студентам и преподавателям подписывать открытые письма

Администрация ВШЭ намерена запретить студентам и сотрудникам делать публичные заявления, в том числе, подписывать открытые письма. Как сообщает студенческий журнал Doxa, такой запрет содержится в новой редакции правил внутреннего распорядка учащихся.

Помимо этого, администрация вуза намеревается прекратить поддержку всех студенческих медиа и запретить студенческим организациям заниматься правозащитной деятельностью.

За последние месяцы сразу несколько открытых писем студентов и преподавателей ВШЭ привлекли общественное внимание. Это были обращения против выдвижения проректора Валерии Касамары на выборах в Мосгордуму, в поддержку фигуранта «московского дела», студента ВШЭ Егора Жукова и против наказания профессора Гасана Гусейнова за высказывания о «клоачном» русском языке.

В декабре администрация ВШЭ исключила журнал Doxa из списка студенческих организаций из-за текста о ректоре РГСУ Натальи Починок и ее участии в выборах депутатов Мосгордумы.