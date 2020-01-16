Полиция Украины попросила ФБР помочь с расследованием хакерских атак на сайты «Квартала 95» и компании Burisma, связанной с сыном Джо Байдена

Национальная полиция Украины начала уголовное расследование по факту хакерских атак на сайты нескольких компаний, в том числе «Квартала 95» Владимира Зеленского и Burisma Holdings, связанной с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

По версии полиции, атака была совершена для похищения персональных данных сотрудников и завладения электронными письмами руководителей компаний.

В ведомстве сообщили, что обратились за помощью к ФБР и американской компании Area 1 Security, которая первой зафиксировала хакерские атаки.

14 января Associated Press писало, что за атакой на Burisma могут стоять российские хакеры, которые во внутренней переписке компании намеревались найти компромат на Джо Байдена.

Джо Байден считается одним из вероятных кандидатов от Демократической партии на выборах президента США 2020 года.