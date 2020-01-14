AP: хакеры из России взломали украинскую компанию Burisma Holdings, связанную с сыном Джо Байдена

Украинская газовая компания Burisma Holdings подверглась кибератаке российских хакеров. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные американской компании Area 1 Security (отчет в формате .pdf), специализирующейся на кибербезопасности.

Попытки взлома начались в начале ноября, выяснила Area 1 Security. Американская компания утверждает, что кибератака увенчалась успехом, но неизвестно, что именно искали хакеры и какие данные они, в итоге, получили.

Associated Press предполагает, основываясь на времени проведения кибератаки, что российские хакеры искали компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Байден-младший с 2014 года входил в руководство Burisma Holdings.

Area 1 Security считает, что за взломом Burisma Holding стоят те же связанные с российской военной разведкой хакеры, которые, по версии американской компании, были причастны к взлому избирательного штаба Хиллари Клинтон во время президентской кампании 2016 года.

Джо Байден планирует стать кандидатом от Демократической партии на следующих выборах президента США. Действующий президент США республиканец Дональд Трамп упоминал Burisma Holding в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп просил Зеленского начать расследование деятельности сына Джо Байдена в Burisma Holding, связывая проведение этого расследования с выделением финансовой помощи Украине. Этот телефонный разговор стал причиной для начала процедуры импичмента Трампа.