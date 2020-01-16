«Единая Россия» предложила учесть при формировании правительства хорошую работу Голиковой, Козака, Гордеева и Патрушева

Фракция «Единой России» в Госдуме обратилась к кандидату на пост премьер-министра РФ Михаилу Мишустину с просьбой учесть позитивную оценку работы ряда членов правительства Дмитрия Медведева.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, выступая на заседании, где рассматривалась кандидатура Мишустина на пост премьера, отметил, что фракция «Единой России» довольна работой Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и Дмитрия Патрушева.

В правительстве Дмитрия Медведева, ушедшего в отставку 15 января, Татьяна Голикова курировала социальный блок, Алексей Гордеев отвечал за агропромышленный комплекс, природные ресурсы и экологию, Дмитрий Козак занимался ТЭК, промышленностью, а также Крымом и Севастополем, Дмитрий Патрушев занимал пост министра сельского хозяйства.

После отставки Медведева на пост премьера был выдвинут глава ФНС Михаил Мишустин. Сформировать правительство, по российским законам, премьер должен в течение недели после назначения.

Мишустин, встречаясь с думскими фракциями, пообещал кардинально изменить состав и структуру правительства.