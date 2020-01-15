РБК нашел среди покупателей гражданства Мальты российских бизнесменов, единороссов и бывшего депутата Госдумы

В списке иностранцев, , РБК обнаружил около десяти полных тезок российских бизнесменов, а также единоросов и бывших депутатов Госдумы.

Так, среди получивших мальтийский паспорт в 2018 году, есть тезки владельца «Шоколадницы» Александра Колобова, бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Игоря Лисиненко, акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, калининградского единоросса Юрия Находкина, топ-менеджеров Сити Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина.

Лисиненко в разговоре с РБК подтвердил, что получил гражданство Мальты. Бывший депутат возглавляет совет директоров чайной компании «Май», говоря о мальтийском гражданстве, он сказал, что «речь идет о глобализации бизнеса».

Единоросс Находкин положил трубку, выслушав вопрос РБК. В АФК «Система» отказались от комментариев, издание отправило запросы в Сити Инвест банк, «Шоколадницу» и другие компании, на которые на момент публикации новости не получило ответов.

Всего в 2018 году гражданство Мальты купили 3,5 тысячи человек, добавляет РБК. В 2014-2016 годах мальтийское гражданство получили десятки российских бизнесменов, сообщало издание. Так, в 2016 году гражданином Мальты стал основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож.

Еврокомиссия в докладе 2019 года о практике предоставления гражданства в обмен на инвестиции сделала вывод, что такие схемы создают для ЕС риски отмывания денег, а также ухода от налогов на территории союза. Купить «золотой паспорт» можно также на Кипре и в Болгарии.