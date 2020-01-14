Меган Маркл не стали подключать к семейному совету, созванному Елизаветой II

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл не принимала участие в семейном совете, созванном 13 января по инициативе королевы Елизаветы II, сообщает Evening Standart со ссылкой на источник, близкий к королевскому двору.

Первоначально предполагалось, что Маркл, находящаяся в Канаде, примет участие в семейном совете по телефону. Однако принц Гарри и его жена, сообщил источник, решили, что «в этом нет необходимости».

Семейный совет состоялся 13 января в королевском поместье Сандрингем. По данным The Daily Mail, перед общим собранием принц Гарри около двух часов разговаривал наедине со своей бабушкой-королевой.

После совета королева Елизавета II распространила заявление, в котором говорилось, что она «полностью поддерживает желание Гарри и Меган начать новую жизнь». Как именно будет реализовано решение принца Гарри и его супруги отказаться от обязанностей высокопоставленных членов королевской семьи, пока неизвестно. В заявлении королевы лишь говорится, что предусматривается некий «переходный период», во время которого принц и его семья будут попеременно жить в Великобритании и Канаде.

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от статуса высокопоставленных членов британской королевской семьи. По неофициальным данным, герцог и герцогиня Сассекские (такие титулы носят принц и его жена) сделали заявление, не предупредив королеву и других членов семьи.