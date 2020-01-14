«Коррупция измеряется триллионами рублей». Для борьбы с ней глава Счетной палаты Алексей Кудрин захотел больше полномочий

Объемы коррупции в России — триллионы рублей, сказал в интервью РИА Новости глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По словам Кудрина, уровень коррупции не снижается. Чиновник добавил, что Счетная палата может только сообщить о финансовых нарушениях правоохранительным органам, которые затем решают, преступление это или нет.

В 2019 году в суд направили 6,5 тысячи дел о взятках, мошенничестве и растрате, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные СК. Лидером по числу дел о коррупции среди ведомств следователи назвали МВД: в преступлениях, связанных со взятками, обвиняются 752 сотрудника.