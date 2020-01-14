«Коррупция измеряется триллионами рублей». Для борьбы с ней глава Счетной палаты Алексей Кудрин захотел больше полномочий
Объемы коррупции в России — триллионы рублей, сказал в интервью РИА Новости глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
По словам Кудрина, уровень коррупции не снижается. Чиновник добавил, что Счетная палата может только сообщить о финансовых нарушениях правоохранительным органам, которые затем решают, преступление это или нет.
«Нам были бы нужны некоторые полномочия использовать методы, которые позволили бы доказать или опровергнуть коррупцию или хотя бы подготовить более подробные материалы для правоохранительных органов. Эти методы мы сейчас разрабатываем, у нас есть идеи», — пояснил он.
В 2019 году в суд направили 6,5 тысячи дел о взятках, мошенничестве и растрате, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные СК. Лидером по числу дел о коррупции среди ведомств следователи назвали МВД: в преступлениях, связанных со взятками, обвиняются 752 сотрудника.