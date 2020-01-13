Президент Ирана подписал закон о внесении Пентагона в список террористических организаций
Президент Ирана Хасан Рухани подписал закон, вносящий в список террористических организаций Пентагон и Вооруженные силы США.
Соответствующие поправки были ранее единогласно одобрены парламентом Ирана после того, как 3 января в результате американского ракетного удара в Багдаде был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.
В поправке, принятой парламентом, также указывалось, что террористами также должны считаться все лица, причастные к убийству Сулеймани.
Поправки, относящие Пентагон и Вооруженные силы США к террористическим организациями, вносятся в иранский закон о «Контрмерах в отношении США». Ранее статус террористической организации по этому закону был присвоен Центральному командованию вооруженных сил США.
США ранее признали террористической организацией Корпус стражей исламской революции. Также американские санкции действуют в отношении отдельных руководителей в отношении физических и юридических лиц, связанных с Корпусом стражей исламской революции.