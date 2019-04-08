США объявили иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией

Соединенные Штаты считают иранский Корпус стражей исламской революции иностранной террористической организацией. Об этом объявил американский президент Дональд Трамп.

По словам Трампа, Корпус стражей исламской революции внесен в соответствующий список террористических организаций.

Американским гражданам, компаниям и госорганам запрещено как-либо сотрудничать с попавшими в список террористических организаций и связанными с ними лицами или компаниями. Активы участников этого списка в американских банках должны быть заморожены.

Ранее США ввели персональные санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с Корпусом стражей исламской революции, однако в отношении самой организации ограничительные меры ранее не действовали.

Корпус стражей исламской революции официально считается частью вооруженных сил Ирана, а его главнокомандующим — аятолла Хаменеи.